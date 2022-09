Hafta sonu havası ve hoşgeldin yeni

Ekim ayı yeni bir sıcak havanın etkisinde başlıyor, cumartesi günü neredeyse her yerde güneşli ve yaz gibi sıcak gündüzleri olan bir 24 saat geçireceğiz.

SU YILI BAŞLIYOR

Not: Her yıl ekim ayı hidrolojik bir ifadeyle yeni “su yılı”nın başlangıcıdır. Adı da zaten üzerinde, çiftçinin ekim yaptığı ve yağmurların toprağı nemlendirip ekinlere can verdiği özel bir ay. Bu dönemde barajlarımızdaki su seviyesi en dipte oluyor, su yılının başlangıcı ile mevsimsel yağmurlar su havzalarını yeniden tazelemeye başlıyor. Ancak hava tahminleri bu ekim ayının sadece bazı iç ve doğu merkezlerde sulak geçeceğini öngörüyor, yine de bu tahmin değişime açık ve zamanla güncellenecektir. Verimli ve bereketli geçmesi dileğiyle, yeni su yılımız kutlu olsun.