Hafta sonu havası ve hoşgeldin yeni

Ekim ayı yeni bir sıcak havanın etkisinde başlıyor, cumartesi günü neredeyse her yerde güneşli ve yaz gibi sıcak gündüzleri olan bir 24 saat geçireceğiz.
Cumartesi Marmara’da sıcaklıklar 26 ila 33 derece arasına kadar yükselirken güney Ege ve Akdeniz 37 ila 40 derece arasında olacak. Bu Akdeniz için bile yüksek sıcaklıklar, yaz havası güneyde pazar günü de devam ediyor. Gece sıcaklıkları 16-20 derece arasında seyrediyor, geceler İç Anadolu’da bile yumuşak havayla geçiyor.
PAZAR GÜNÜNE KADAR...
Fakat pazar günü Marmara’dan başlayarak çoğu bölgede hava değişmeye başlayacak, güneşli süren günlerin ardından pazar sabah saatlerinde Trakya ve kuzey Ege’de yağmurların başlamasını bekliyoruz.
Yağmur batıdan sokulurken rüzgarlar serin esip üşütebilir, pazar lodosun yerini yıldız ve karayel alıyor. Pazar gününden itibaren bu soğuk rüzgarlara hazır olalım, yeni hafta bugünlerden 8-10 derece daha serin geçecek (t-shirtler yerini daha kalın kıyafetlere bırakacak).
Ekim ayının genel görüntüsünde ay biraz kurak geçecek görünüyor. Kuzey-kuzeybatı yönlerden alabileceğimiz soğuk girişleri ile Marmara’da yağmur oluşma ihtimali pek yüksek değil, yağmurlu günler daha çok İç ve Doğu Anadolu’da yaşanabilir. Tahminler Akdeniz üzerinden yurda güneyden sokulup zaman zaman bölgesel yağışlar bırakacak bir Ekim ayı öngörüyor.
SU YILI BAŞLIYOR
Not: Her yıl ekim ayı hidrolojik bir ifadeyle yeni “su yılı”nın başlangıcıdır. Adı da zaten üzerinde, çiftçinin ekim yaptığı ve yağmurların toprağı nemlendirip ekinlere can verdiği özel bir ay. Bu dönemde barajlarımızdaki su seviyesi en dipte oluyor, su yılının başlangıcı ile mevsimsel yağmurlar su havzalarını yeniden tazelemeye başlıyor. Ancak hava tahminleri bu ekim ayının sadece bazı iç ve doğu merkezlerde sulak geçeceğini öngörüyor, yine de bu tahmin değişime açık ve zamanla güncellenecektir. Verimli ve bereketli geçmesi dileğiyle, yeni su yılımız kutlu olsun.
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