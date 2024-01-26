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Hafta sonu vatandaşlar rahatlamak, eğlenmek ve planlarını yapmak için hava durumunu yakından takip ediyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte, İstanbullular için hava durumu...