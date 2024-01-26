Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? 27 - 28 Ocak hava durumu tahminleri neler?
İstanbul'da bu hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanları, 27-28 Ocak tarihlerinde şehirde etkili olması beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. İşte İstanbul için Cumartesi ve Pazar'ın hava tahminleri...
Hafta sonu vatandaşlar rahatlamak, eğlenmek ve planlarını yapmak için hava durumunu yakından takip ediyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte, İstanbullular için hava durumu...
27 OCAK CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
Cumartesi günü İstanbulluları bulutlu sakin bir sabah bekliyor. Öğlen 12 itibariyle ise yer yer yağmur yağışı şehri etkisi altına alacak. Derecelerin 7'yi göstereceği İstanbul'da nem ise yüzde 71 - yüzde 90 arasında kendini hissettirecek.
28 OCAK PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
Haftanın son günü İstanbul halkı kar ile karışık yağmur ile karşılaşacaklar. Gün içinde devamlı olarak yağışlı olması beklenen Pazar günü hava durumu 3 ila 6 derece arasında değişkenlik gösterecek. Yağışın akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor.