İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelen ve gün içinde meydana gelecek su kesintileri merak konusu oldu. İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı için İSKİ güncel su kesintisi duyurularını araştırmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek arıza ve su kesintilerini duyurdu.