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16 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Balat Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.04.2022 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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