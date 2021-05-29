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Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul su kesintileri (güncel)

Hafta sonu İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintileri araştırılıyor. İstanbul'da 29 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından İstanbullularla paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte 29 Mayıs İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul su kesintileri (güncel)

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 29 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

29 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.05.2021 09:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.05.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 29 MAYIS

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