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Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı? Hafta sonu restoran ve kafeler çalışıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalar yaptı. Peki hafta sonu kafeler ve restoranlar açık mı? İşte ayrıntılar...

Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı? Hafta sonu restoran ve kafeler çalışıyor mu?

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs risk haritası normalleşme kararlarını etkiliyor. Salgın tedbiri olarak aylardır kapalı olan kafeler ve restoranlar risk grubu haritası dikkate alınarak bazı illerde açılmıştı. Alınan yeni kararlara göre En Yüksek Riskli İl kapsamında bulunan 58 ilimizde hafta sonu kafeler ve restoranlar kapalı olacak...

KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI? CB ERDOĞAN AÇIKLADI

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

EN YÜKSEK RİSKLİ İLLER

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

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