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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi!

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirecekler için izlenebilecek film önerilerini derledik. İşte, 2023 yılında izlenmesi gereken 9 film önerisi...

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  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ

    Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı "İyi Adamın 10 Günü" yazar Mehmet Eroğlu'nun kitabından uyarlandı. Gerilim temalı film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    THE WHALE

    Başrolünde Brendan Fraser'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Daren Aronofsky yer alıyor. Brendan Fraser oyunculuğu ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazandı.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    BABYLON

    Brad Pitt, Margot Robbie ve Diego Calva gibi isimlerin yer aldığı Babil filmi, Hollywood dünyasının gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    MURDER MYSTERY 2

    Devam filmi olan Murder Mystery 2 filminin başrollerinde Jennifer Aniston, Adam Sandler ve Mark Strong gibi isimler yer alıyor. Cinayeti çözmeye çalışan çiftin hikayesi anlatılıyor.
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    THE MENU

    Başrollerinde Ralph Fiennes, Anya Taylor - Joy ve Nicholas Hoult yer alıyor. Film gastronomi dünyasının lezzetlerini öne çıkarırken aynı zamanda dünyaca ünlü şefin seçkin restoranında meydana gelen olayları ele alıyor.
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    INFIESTO

    Başrollerinde Isak Ferriz, Ira del Rio, Juan Fernandez yer alıyor. Koronavirüs hayatları altüst etmeye devam ederken iki dedektif, sorumlularını inatla bulmaya çalıştıkları kaçırılma olayının uğursuz bir düzenin parçası olduğunu fark eder.
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    AÇLIK

    Genç ve yetenekli bir sokak yemeği aşçısı, eğitim almak için kötü şöhretli ve acımasız bir şefin yanına gitmeyi kabul eder. Burada sınırları zorlaması gerekir.
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    BEEF

    Başarısız bir müteahhit ve hüsrana uğramış bir girişimci, trafikte kavga eden iki yabancı iken, en karanlık dürtülerinin esiri olan iki düşmana dönüşür.
  • Hafta sonu "Ne izlesek" diyenlere 9 film önerisi! En yeni 2023 filmleri!

    AAAHH BELİNDA

    Bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, kendi kimliğini geri kazanmak için bu mükemmel hayatı oynamalıdır. Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Serkan Çayoğlu ve Necip Memili yer alıyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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