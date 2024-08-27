Birçok ödül sahibi ve izlenme rekorları kırmış 10 aksiyon filmi
Vizyona giriş tarihi eski olan ancak oyuncu kadroları ve zamanın ötesindeki aksiyon sahneleri ile sizi ekran başına kilitleyecek birbirinden iddialı 10 aksiyon filmi sizlerle...
Haftanın yorgunluğunu atmak, arkadaşlarınız, aileniz veya tek başınıza güzel bir vakit geçirmek mi istiyorusunuz. İşte sizler için seçtiğimiz izlenme rekorları kıran 10 aksiyon filmi...
10. JOHN WİCK (2014)
Soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon serisinin başlangıç filmi. Öldürülen köpeğinin intakımını almak için amansız bir kötülüğün içine dalan John Wick intikamını almak için bakalım kaç gangster öldürecek.
IMDb puanı: 7.4/10
9. THE RAİD 2 (2014)
Baskın 2, ilk Baskın'ın olmak istediği ama bütçesinin yetmediği her şey. Daha büyük, daha cesur ve daha kanlı, genişleyen bir olay örgüsü ve izleyicilerin ilk filmde sevdiği çılgın aksiyondan daha fazlası.
IMDb puanı: 7.9/10
8. ALİENS (1986)
James Cameron'ın imzasını attığı ve başrol oyunucusu Sigourney Weaver'a Oscar kazandıran sevebileceğiniz uzay konulu bir aksiyon filmi.
IMDb puanı: 8.4/10
7. COMMANDO (1985)
Arnold Schwarzenegger'in başrol de olduğu aksiyon dolu bir maceraya hazır olun. Emekli bir Özel Kuvvetler albayı, eski astı tarafından kaçırılan kızını kurtarmaya çalışır.
IMDb puanı: 6.7/10
6. THE MATRİX (1999)
Çıktığı dönem sinema dünyasında resmen devrim yaptı. İzlediğinizde zamanın ötesinde bir film olduğunu hissedeceksiniz. Film özet olarak, güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu yasak bir yeraltı dünyasına götürdüğünde, şok edici gerçeği keşfeder. Bildiği hayat, kötü bir siber istihbaratın ayrıntılı bir aldatmacasıdır.
IMDb puanı: 8.7/10
5. MAD MAX: FURY ROAD (2015)
Tom Hardy ve Charlize Theron'dan harika bir aksiyon. Serinin 4. filmi olmasına rağmen en başarılı devam filmi olmayı başardı. Kıyamet sonrası çorak arazideki bir kadın, bir grup kadın mahkûm, psikopat bir tapınakçı ve Max adında bir serserinin yardımıyla vatanını aramak için zalim bir yöneticiye karşı isyan eder.
IMDb puanı: 8.1/10
4. THE RAİD (2011)
Gareth Evans'ın Endonezya yapımı aksiyon filmi belki de aksiyon listemizin en içgüdüsel filmi. Eğer aradığınız güzel bir aksiyon koreografisi ise The Raid (Baskın), beklentinizi fazlasıyla karşılayacak. Bir S.W.A.T. ekibi, acımasız bir gangster ve onun katil ile haydut ordusu tarafından yönetilen bir apartmanda kapana kısılır.
IMDb puanı: 7.6/10
3.PREDATOR (1987)
Listemizdeki ikinci John McTiernan filmi olan Predator, türün bir başka klasiğidir. Gösterime girdiği dönemde yanlış anlaşılan bu aksiyon filmi, o zamandan beri bir aksiyon / bilimkurgu klasiği haline geldi. Orta Amerika ormanlarında görev yapan bir komando ekibi, kendilerini dünya dışı bir savaşçı tarafından avlanırken bulur.
IMDB puanı: 7.8
2. TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY (1991)
James Cameron'ın Terminatör devam filmi yine her zamanki gibi: Arnie'nin T-800'ü ile genç John Connor arasındaki bağ, size keyifli bir seyir zevki sunacak.
IMDb puanı: 8.6/10
1.DIE HARD (1988)
John McTiernan'ın Zor Ölüm'ünü bu listenin başında görmek pek de şaşırtıcı değil: Film, iki başrol oyuncusu Bruce Willis ve Alan Rickman'ı Hollywood yıldızı yaptı ve sonrasında yapılan aksiyon filmlerine rol model olmayı başardı. Bir New York polis memuru, Los Angeles'taki Nakatomi Plaza'da düzenlenen bir Noel partisi sırasında teröristler tarafından rehin alınan eşini ve diğer birkaç kişiyi kurtarmaya çalışır.
IMDb puanı: 8.2/10
Kaynak: ODEON
Fotoğraf Kaynak: IMDb