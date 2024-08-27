1.DIE HARD (1988)

John McTiernan'ın Zor Ölüm'ünü bu listenin başında görmek pek de şaşırtıcı değil: Film, iki başrol oyuncusu Bruce Willis ve Alan Rickman'ı Hollywood yıldızı yaptı ve sonrasında yapılan aksiyon filmlerine rol model olmayı başardı. Bir New York polis memuru, Los Angeles'taki Nakatomi Plaza'da düzenlenen bir Noel partisi sırasında teröristler tarafından rehin alınan eşini ve diğer birkaç kişiyi kurtarmaya çalışır.

IMDb puanı: 8.2/10

Kaynak: ODEON

Fotoğraf Kaynak: IMDb