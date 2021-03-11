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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Kasım ayından beri uygulanan koronavirüs tedbirleri 1 Mart'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gevşetilmeye başlamıştı. Kontrollü normalleşme kararları risk grubu haritasına göre farklılık gösteriyor. Peki, koronavirüs tedbirlerinden biri olan sokağa çıkma yasakları devam ediyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşük risk grubundaki illerde ve orta risk grubundaki illerde kaldırıldı.

Yüksek risk grubundaki illerde ve çok yüksek risk grubundaki illerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı detaylar ise şöyle:

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Cumartesi günü sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar YASAK YOK

Cumartesi akşam 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar Pazar gününü de içine alan sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

RİSK GRUBU HARİTASI: İLLERE GÖRE RİSK GRUPLARI

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YORUMLAR

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