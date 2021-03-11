Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşük risk grubundaki illerde ve orta risk grubundaki illerde kaldırıldı.

Yüksek risk grubundaki illerde ve çok yüksek risk grubundaki illerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı detaylar ise şöyle:

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Cumartesi günü sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar YASAK YOK

Cumartesi akşam 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar Pazar gününü de içine alan sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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