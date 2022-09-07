Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Hafta sonu son yaz

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında şunları kaydetti: "Türkiye tüm bölgeleriyle ısınıyor, hava yağmurlu ve şimşekli hallerine gelecek günlerde ara veriyor. Doğu Karadeniz’de ve İç Ege’de lokal yağışlar hariç Türkiye genelinde güneşli geçecek bir 5 güne başladık.
Yaz Ege’de ve Akdeniz’de kaldığı yerden sürerken hava 30, deniz suyu da 30 derece. Marmara ise yeni sonbahar provası yaptı. Şarkılarını söyledikten sonra dönüp bir şarkı daha söylemek için gelen sanatçı gibi, yaz hafta sonu geri geliyor. İstanbul’da herhalde sıcaktan bunaldığımız sayılı günlerimiz kaldı (Şu pastırma sıcağı konusu var ama o Kasım’da, henüz öngörü dışı). Bu ısınma İzmir’i yeniden 35 dereceye, Ankara’yı 30, Antalya-Adana hattını 35-37 derecelere çıkartacak görünüyor.
Denizlerimiz bu tarihte en sıcak günlerini geçiriyor, özellikle Karadeniz’de son yılların en yüksek su sıcaklıklarını kaydediyoruz. Karadeniz’in sıcak suyu sonbaharda ve özellikle kış başlangıcında ülkemizin bir kısmını etkileyen yağışlar için kritik rol oynuyor. Her yıl şiddetli yağışlar bu denizin buharından besleniyor, fakat yakında önemli miktarda bir yağmur görüntüsü yok.
Marmara ve Kuzey Ege 2 gündür kuvvetli (Kuzey yönlerden) rüzgarın etkisinde, şehirlerde fırtınamsı rüzgar deniz açıklarında kuvvetli fırtınaya dönüyor. Bu fırtına Perşembe (Yarın) hissedilir biçimde sakinleyecek görünüyor."
Not: Yaza benzer günlerden sonra gelecek hafta Marmara yeniden bugünlerde olduğu gibi serinleyebilir, sonraki şarkılar güz mevsiminden olabilir.
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