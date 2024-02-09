Hafta sonu televizyonda neler var? İşte 10-11 Şubat televizyonda olan dizi, film ve programlar
Bu hafta sonunu evde keyif yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, "Hafta sonu televizyonda neler var?" diye araştırıyor. Sizler için 10-11 Şubat tarihlerinde ekranlarda olacak tüm film, dizi ve programları derledik. İşte, bu hafta sonu televizyonda olan dizi, film ve programlar...
"Hafta sonu televizyonda neler var?" diye merak edenler için bir yayın akışı rehberi oluşturduk. Bu hafta sonu yine birçok yapım ekranlarda olacak. Dizi ve fimlerin yanı sıra farklı içeriklere sahip programlar da seyirciyi karşılayacak. İşte, 10-11 Şubat hafta sonu televizyonda olan dizi, film ve programlar...
10 ŞUBAT CUMARTESİ TELEVİZYONDA OLAN DİZİLER/ PROGRAMLAR
20.00 Üç Kız kardeş - Kanal D
20.00 Kopuk - Fox
20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam - Atv
20.00 Gönül Dağı - TRT 1
20.00 Survivor All Star - TV8
10 ŞUBAT CUMARTESİ TELEVİZYONDA OLAN FİLMLER
23.30 Meteor Kıyameti - Kanal D
20.00 Koruyucu - Star TV
23.30 Tehlikeli - Star TV
20.00 Güldür Güldür Show - SHOW TV
11 ŞUBAT PAZAR TELEVİZYONDA OLAN DİZİLER/PROGRAMLAR
20.00 Yargı - Kanal D
20.00 Kirli Sepeti - Fox
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Star TV
20.00 Kim Milyoner Olmak İster? - Atv
20.00 Teşkilat
20.00 Survivor All Star - TV8
11 ŞUBAT PAZAR TELEVİZYONDA OLAN FİLMLER
20.00 Avanak Abdi - SHOW TV