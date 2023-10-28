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        Haberler Gündem Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vapur, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

        İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray, metrobüsve tramvay ücretsiz mi?

        Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı 29 Ekim Pazar günü tüm Türkiye'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:59
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        Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemle yapılan taşımaların ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Gelişmenin ardından gözler "İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve tramvay bedava mı?" sorusuna çevrildi. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı’nda metrobüs, metro, otobüs, tramvayın toplu taşıma ücret tarifesi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

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        İmamoğlu, Twitter (X) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerine yer verdi.

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        KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

        “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

        Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarının da ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

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        29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

        Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.

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        ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT

        İstanbul’da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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