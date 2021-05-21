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Hafta sonu yasak var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23 Mayıs Cumartesi Pazar yasak mı?

Covid-19 salgını dolayısıyla bir dizi yeni önlemler alındı. Tam kapanma sonrası başlatılan kademeli normalleşme programı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı önemli kararlar açıkladı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor...

Hafta sonu yasak var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23 Mayıs Cumartesi Pazar yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. 17 günlük tam kapanma sonrası hafta sonu yasakları devam ediyor mu sorusu merakla araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ayrıntıları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: HAFTA SONU YASAĞI...

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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