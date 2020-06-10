Hafta sonunda 125 bin kişi

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Almanya'da sinema salonlarının açılmasına 28 Mayıs'ta tek bir eyalet için izin verilmişti.

Normalleşme sürecinden sonra açılan 1200 sinema salonunda toplam izleyici sayısı 131bin kişi olmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu, aynı eyalette toplam 125 bin kişi sinemalara gitti. Almanya'da ülke genelinde sinemalar, Türkiye'de olduğu gibi temmuzda açılacak.