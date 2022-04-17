İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da meydana gelen ve gün içinde meydana gelecek su kesintilerini yakından takip ediyor. İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı için İSKİ güncel su kesintisi duyurularını araştırmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Nisan Pazar günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek arıza ve su kesintilerini açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...