Hafta sonunda sinemalarda ne oldu?

Türk filmleri izleyici açısından hafta sonunda yine ilk sıralarda yer aldı.
Hafta sonunda yine en çok izlenen filmleri listesinin ilk 4 sırasını Türk filmleri oluşturdu.
ABD'de 31 milyon $ ile açılış yapan, Christian Bale ile Matt Damon'un filmi 'Asfaltın Kralları', Türkiye'de şaşırtıcı ölçüde ilgi görmeyerek düşük bir açılış yaptı.
'Recep İvedik 6', geçtiğimiz hafta sonu da ilk sırada yer alırken '7. Koğuştaki Mucize', 'Cinayet Süsü' ve 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' gişedeki istikrarını sürdürdü.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre gösterimde olan 10'u yerli, 17'si yabancı olmak üzere 27 film, toplam 1.093.484 kişi tarafından izlenirken 20.175.528 ₺ hasılat elde edildi.
Recep İvedik 6
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 656.550
Genel İzleyici Sayısı: 2.157.134
Hasılat: 38.342.248 ₺
7. Koğuştaki Mucize
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 190.489
Genel İzleyici Sayısı: 4.381.369
Hasılat: 75.857.960 ₺
Cinayet Süsü
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 66.940
Genel İzleyici Sayısı: 700.756
Hasılat: 13.688.907 ₺
Kral Şakir Korsanlar Diyarı
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 51.239
Genel İzleyici Sayısı: 1.892.378
Hasılat: 31.611.678 ₺
Asfaltın Kralları
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 37.807
İzleyici Sayısı: 37.807.
Hasılat: 897.356 ₺
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