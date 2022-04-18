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Haftada 2 gün, 'Oğlum' diye seslendiği tilkiyi besliyor

Mersin'de yaşayan 40 yaşındaki Ali Oğuz ile haftada 2 gün yiyecek götürdüğü tilkiyle arasında bir bağ oluştu. Oğuz, 'Oğlum' diye çağırdığı tilkiyi kucağına alıp seviyor

Haftada 2 gün, 'Oğlum' diye seslendiği tilkiyi besliyor
DHA

İtfaiyeci Ali Oğuz, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası'ndaki kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek verirken, bir tilkiyi de beslemeye başladı.

DHA'nın haberine göre kısa sürede tilkiyle bağ kuran Oğuz, haftada iki gün yaşadığı ormanlık alana giderek onunla yakından ilgileniyor.

Gittiği zaman göremese de 'Oğlum diye seslenince tilkinin yanına geldiğini dile getiren Oğuz, kucağına alıp sevdiğini, zaman zaman oyunlar oynadığını söyledi.

Oğuz, "Sesimi duyunca koşa koşa geliyor. İlk başlarda elimi ısırıyordu ama şimdi alıştı bana. Görenler `Korkmuyor musun?´ diye soruyor. Hayvanları çok seviyorum. Bizim can dostlarımız" dedi.

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