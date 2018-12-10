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İçişleri Bakanlığı, 3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, 26 teröristin (1 Ölü, 19 Sağ, 6 Teslim) etkisiz hale getirildiği belirtildi.
926 TERÖR ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI
Jandarma Özel Harekât (JÖH),Polis Özel Harekât (PÖH),Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 817 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 926 terör, 3 bin 290 uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 403 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
40 SIĞINAK, MAĞARA VE BARINAK İMHA EDİLDİ
Yapılan operasyonlar neticesinde 9 İlde (Diyarbakır 12, Bingöl 9, Tunceli 5, Bitlis 4, Mardin 3, Osmaniye 3, Şırnak 2, Muş 1, Van 1) toplam 40 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Bu opersonlarda 7’si ağır ve uzun namlulu 21 silah, 2 adet el bombası, 428 kg patlayıcı madde, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve 2 bin 27 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.
1.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 321 operasyonda ise 900 kilo esrar, 1.5 ton eroin, 3.7 kilo kokain, 17 kilo Afyon sakızı, 55 kilo sentetik kannabinoid (Bonzai), 6.6 kilo metamfetamin, 19 bin 982 adet ectasy, 232 adet Captagon, 2 bin 905 adet sentetik ecza, ayrıca 268 bin 119 paket kaçak sigara ve 13 bin 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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