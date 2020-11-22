Haftalık yeni vaka sayısının 1 milyonu geçtiği California'da yeni kısıtlamalar yürürlükte

ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da vaka sayılarının hızla artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya sokuluyor.

California'da toplam vaka sayısı geçen hafta 1 milyona ulaştı. California, Texas'ın ardından en yüksek vaka sayısının olduğu eyalet.

Yeni kısıtlamalara göre, yerel saatle 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama 21 Aralık'a kadar devam edecek. Ancak gerek görülmesi halinde uzatılabileceği belirtiliyor.

Restoranlar bu saat aralığının dışında kalan zamanlarda yalnızca paket servis yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, California'nın 58 bölgesinden 41'inde geçerli olacak. Bu da 40 milyon kişinin yaşadığı eyalet nüfusunun yüzde 94'ünü etkileyecek bir durum.

Bazı bölgelerde daha sert kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısı yapıldı.

California Valisi Gavin Newsom, "Virüs, pandeminin başlangıcından bu yana görmediğimiz düzeylerde yayılıyor ve bu artışı durdurmak için önümüzdeki birkaç gün ve hafta kritik olacak" dedi.

Los Angeles Times gazetesi, son iki haftada eyaletteki hastanelerin doluluk oranının yüzde 61'e ulaştığını belirtti.

ABD'de vaka artışları kaygı yaratıyor

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının ve can kaybının olduğu ABD'de son dönemde salgının yayılma hızının arttığı yönünde işaretler geliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de teyit edilmiş vaka sayısı 12 milyonun, can kaybı da 255 binin üzerinde.

ABD'de Perşembe günü yeni vaka sayısının 187 binin üzerinde olduğu açıklandı. Bu toplam, bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

California dışında başka eyaletler de bir dizi kısıtlamayı yürürlüğe soktu.

Texas'ta morg operasyonlarına destek vermeleri için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

New York şehrinde de akşam saatlerinde sokağa çıkmak yasak. Restoran ve spor salonlarının saat 22.00'ye kadar açık kalması ancak iç mekanlara alınan kişi sayısının ciddi şekilde kısıtlanması öngörülüyor.

Şehirde okullar eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.