BİM 27-31 Ekim kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 27 - 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27 - 31 Ekim 2023 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55 İNÇ UHD SMART TV (9.399 TL)
Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROID TV (5.599 TL)
HP Notebook 7N4W2AA (12.999 TL)
HP 516 AIO HP Tanklı Yazıcı (5.299 TL)
Casper VIA M30 Plus 4/128 GB (4.599 TL)
North Pacific Hobi Olta Seti (499 TL)
North Pacific Olta Sehpası (179 TL)
Balıkçı Çantası (179 TL)
Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu (149 TL)
Işıldak (99 TL)
North Pacific Balıkçı Pensesi (89 TL)
Dikiş ve Örgü Ürünleri (14,50 TL)
Altın Başak Dikiş Seti (89,90 TL)
Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye (175 TL)
Fermuarlı Polar Yelek (119 TL)
Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan (299 TL)
Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak (129 TL)
Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti (119 TL)
Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase (119 TL)
Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere (109 TL)
Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere (89 TL)
Paşabahçe 2’li Homemade Yağlık/Sirkelik (75 TL)