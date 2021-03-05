Haftanın çocuk kitapları

Herkesin Tarzı Başka İşte Sanat Burada, Arden Yayınları

Çocuk gelişiminde sanat önemli bir rol oynuyor. Erken yaşta sanat etkinlikleriyle tanışmak, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerin kazanımını olumlu yönde etkiliyor. Aslında sanat çocuğun doğasında var. Ancak onun yaşamının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak ya da hayatı boyunca uzak durmasına yol açmak yine ilk yıllarda kazandırılan deneyimlere bağlı. Estonyalı illüstratör ve yazar Kertu Sillaste’nin “Herkesin Tarzı Başka İşte Sanat Burada” kitabı, 5 yaş ve üzeri için, yaşam boyu sürecek bir keşif serüvenine renkli ve güzel bir başlangıç sunuyor! Karşınızda Arın, Can, Mina, Mete, Rojda, Arda, Leyla ve küçük Leda var. Bir de onların anne ve babaları… Her biri sanatın farklı bir dalıyla uğraşıyor. Resim ve heykel, yerleştirme ve fotoğraf, performans sanatı ve diğerleri… Yaptıkları eserler üzerinden çocuklarına farklı bir sanat dalını tanıtıyor, nasıl yarattıklarını anlatıyorlar. Elbette tam da onların kolayca anlayacağı, benimseyeceği bir dille…

Matilda ve Aydede, Uçanbalık Yayınları

Justyna Chudzinska Ottino'nun yazıp resimlediği Matilda ve Aydede, kendisi ufacık ama yüreği kocaman bir kız çocuğunun, heybetli bir armut ağacının dallarından gecelerin hâkimi Aydede'ye uzanan, cesaret ve kararlılıkla örülü öyküsü. Başarıya giden yolun özgüvenden geçtiğini hatırlatan bu içtenlikli kitap; türlü nedenlerle duyguları bastırılan, ''yapamazsın, edemezsin, başaramazsın,'' gibi sözlerle hevesi ve azmi kırılan çocukların dünyasına umut ışığı oluyor. ''Büyük'' ve ''küçük'' kavramlarını, naif bir kendini gerçekleştirme serüveni eşliğinde veren sanatçı; hayatımızı sınırlandıran, attığımız adımların önüne görünmez duvarlar ören yersiz sıfat ve tanımlamaların hissettirdiği olumsuz duygulara da dikkat çekiyor.

Renkgiller Kampta, Artemis Çocuk

Yazar Defne Ongun Müminoğlu’nun yazdığı sıra dışı bir ailenin eğlenceli hayatını konu alan “Renkgiller” serisi, yeni çizimleriyle okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Oyun Peşinde, Kampta ve Yollarda isimli üç kitaptan oluşan seri, doğa sevgisi, sosyal sorumluluk, sosyal hayat, oyun, seyahat etmek, sanat gibi konulara odaklanıyor. Çocuklara ve ebeveynlere hayatın temposu içinde farklı bakış açıları sunan eğlenceli seri, keşfetmek, bilgilenmek, yaşanan anların farkında olmak, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi değerlere değiniyor. Ateş Bey, Yaprak Hanım, Lila, Uzay, Pati, Uçan Kanat ve Kontes’in rengarenk maceraları yenilenen çizimleri ile çocukları bir Rock grubuyla yollara düşmeye, ailecek doğada kamp yapmaya ve beraber oyunlar oynamaya davet ediyor!

Aylaklar Kumsalı, Can Çocuk

Barselonalı yazar Alex Nogués’nin kaleme aldığı “Aylaklar Kumsalı” kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeye dair, bilgelikle dolu bir hikâye. Sofía, kışın kumsalda keşfe çıkmayı seven bir hayalperesttir, müzik ve resmi matematiğe tercih eder. Bir gün derste öğretmenine büyüyünce aylak olmak istediğini söyleyince annesi ve babası okula çağrılır. Yanlış anlaşıldığı hissine kapılan Sofia, düşüncelerini yazıya dökmeye karar verir. “İsmim Sofía. On bir buçuk yaşındayım, büyüyünce aylak olmak istiyorum. Aynen böyle dedim. Herkes güldü. Hem de kahkahalarla. Nuria Öğretmenimiz ise çok kızdı. Kendisiyle alay ettiğimi ya da dersi kaynatmak istediğimi falan sandı. Belli ki kimse beni anlamamıştı.”

SüngerBob Uzayda, İthaki Çocuk

Sandy, roketiyle Ay’a yapacağı uzay yolculuğuna SüngerBob’un da katılmasına izin vermişti. SüngerBob uzaylıları görmek, yeni gezegenleri cesurca keşfetmek için sabırsızlanıyordu! Patrick’le birlikte roketi incelerken yanlış bir düğmeye basınca kendilerini bir anda uzayda süzülürken buldular. Roket sonunda iniş yaptığındaysa çeşitli uzaylılarla dolu bir yerdeydiler! Peki ama... bu uzaylılar neden Bikini Kasabası sakinlerine bu kadar çok benziyordu? Bol kıkırdamalı, eğlenceli bir uzay macerasına hazır olun!

Hıçkırık Krizi, Carpediem Kitap

Salih Uyan’dan Uçuk Ailemle Kaçık Maceralar serisinden yeni kitap Hıçkırık Krizi yayınlandı. Bir sinema filminde oynamak mı? Dalga geçmeyin benimle! Ben kim,oyunculuk kim?! Okul piyesinde bile birkaç satır rolü ezberleyemediğim için padişaha,"Kasmayınhünkârım!" demiş adamım ben. Bırakın sinema filmini,böbrek filmi çektirirken bile çok hareket ettiğim için çekemedi doktorlar. Şimdi siz kalkmış bana sinema oyunculuğu teklif ediyorsunuz! Yapmayın lütfen! Nasıl? Çekimlere bir de ailecek mi gideceğiz? Komedi dizisi falan olsa tamam da ciddi bir sinema filminde hayatta olmaz! Uçuk ailesi tam kadro film setinde, öyle mi? Yok artık!

Hayatımın Rolü, Günışığı Kitaplığı

Hayatımın Rolü, hayatının rolü için erkenden büyümek zorunda kalanların hikâyesi. Katalan edebiyatının ödüllü yazarlarından Maite Carranza, ekonomik darboğaza giren bir ailenin yaşadıklarını bir gencin gözünden anlattığı romanıyla ilk kez Günışığı Kitaplığı'nda. Olivia, oyuncu annesinin bunalıma girmesi ve hastaneye kaldırılmasıyla, olan bitenden habersiz küçük kardeşi Tim'i oyalamak ve hayata yeniden tutunmak için bir film oyunu kurgular. Yeni taşındıkları mahallede onları yeni renkler, yüzleşmeler, kimlikler ve roller beklemektedir. "Hepimizin başına gelebilir" duygusundan "Hayat sürprizlerle doludur" duygusuna usta işi bir kurguyla sürükleyen roman, her yaştan okura "tanıdık" gelecek ve umudu yüceltecek nitelikte. Aile içinde rollerin değişmesi, erken yaşta ağır sorumluluklar üstlenmek, yoksullukla baş etmek gibi zorlu süreçleri naif bir üslupla kaleme alan yazardan etkileyici bir kitap.

Günebakan Çiçekleri, Yapı Kredi Yayınları

Çiğdem Odabaşı’nın yazdığı Esra Uygun’un resimlediği Günebakan Çiçekleri, bazen hiçbir şeyin sandığımız gibi olmayabileceğini anlatıyor. Ya sandığın gibi değilse…Alınganlık bizi yanıltabilir. Karınca çok üzgünmüş. En iyi arkadaşı fil artık büyüdüğü için onu hiç görmüyormuş. Karınca, arkadaşına kendini göstermek için neler yapmış neler! Ama fil onu bir türlü fark etmiyormuş. Meğer hiç de karıncanın sandığı gibi değilmiş, filin büyük bir derdi varmış ve bu yüzden gözü dünyayı görmüyormuş.

Aldatmacalar Limanı, Doğan ve Egmont Yayıncılık

Irene Adler'in yazdığı Sherlock Lüpen ve Ben serisinin 1. kitabı Aldatmacalar Limanı çıktı. 10 yaş ve üzerindeki takipçileri yeni kitap yayınlandı. Sıradışı üç çocuk, birbirinden kopamayan üç arkadaş. Suçlular dünyasında iz bırakacak üç zihin. Nefes kesen bir macera serisi. Irene'in babasının eski bir arkadaşı, ona kaçırılmayacak bir teklif yapmak üzere uzun yıllar sonra ortaya çıkar. Teklifi, ona İskoçya'da bir şato satmaktır. Irene, Sherlock ve Arsen, Bay Adler'e bu şatoyu görmek için yapacağı yolculukta eşlik ederler. Ancak Clyde Nehri'nin sakin kıyılarına bakan şatonun güzelliği, onları bekleyen tehlikeleri gizlemek için yeterli değildir. Rahatsız edici gizli mesajlar ve uzaktan gelen garip misafir, gizemi iyice artırır. Irene, şatonun duvarları arasında saklanan, hayatını sonsuza dek değiştirecek gerçeği keşfetmek üzeredir.

Gulliver'in Gezileri, İletişim

Jonathan Swift, içindeki seyahat etme istegini bir türlü bastıramayan Lemuel Gulliver’in fantastik serüvenlerini anlatıyor Gulliver’in Gezileri ’nde. Önce minnacık insanlar ülkesi Lilliput’ta bir dev olarak hüküm sürüyor, sonra devler ülkesi Brobdingnag’da küçük bir insan olarak hayatta kalmaya çalışıyor Gulliver. Durdurak bilmeden koşuyor: Kâh uçan ada Laputa’da matematikle boğuşuyor, kâh zihni bir şeyler icat etmekle meşgul olan Lagadoluların arasından sıyrılıp ülkesine dönmenin yollarını arıyor. Aslında at olan ama insanlar gibi düşünebilen Houyhnhnmlerle karşılaşınca ise şaşırıp kalıyor. Akıl almaz olaylarla karşılaşılan bu gezilerde, Gulliver’i bir adım geriden takip ederek onun heyecanına ortak olmaya ne dersiniz?

Hayal Kurmaya Cesaret Eden Köpek, Genç Timaş

Sun-mi Hwang'ın yazdığı bu kitap, Pasaklı adında bir köpeğin hikâyesi. Kendine özgü görünüşü nedeniyle doğduğu yerde, evinde bile dışlanan Pasaklı vaktinin çoğunu sahibinin evinin güneşli bahçesinde geçirir. Pasaklı’nın da tıpkı bizim gibi hayalleri ve özlemleri vardır. Ancak her kış kara bulutlar çöktüğünde Pasaklı, üstesinden gelmesi gereken zorluklarla karşılaşır. Pasaklı, kara bulutların arasından sahibinin bahçesinin ötesinde yatan arkadaşlık, annelik ve mutluluk ihtimallerinin peşine düşer. Eğer onlara tutunabilir ve çaresizce arzuladıklarını inşa edebilirse hak ettiği, hayalini kurduğu hayata kavuşabilecektir. Hayal Kurmaya Cesaret Eden Köpek, köpek ve insan arasındaki ilişkiye ayna tutan gerçekçi bir öykü olmasının yanı sıra cesurca yaşanmış bir hayatın kutlamasıdır.

Sakın Göz Kırpma, Domingo Yayınları

İnteraktif resimli hikâye kitabı olan Sakın Göz Kırpma Nicholas Solis’in çizip kaleme aldığı ve Çağla Vera Kılıçarslan’ın Türkçeye çevirdiği bir kitap. Çocuklar kendilerine meydan okuyan kibirli mi kibirli Dünya Göz Kırpmama Şampiyonu ile tanışıyorlar. Tasarım ve kurgusu ile çocukların dikkatlerini ölçen bir kitap. Kitap çocukları dünyanın en sevilen oyunlarından birine davet ediyor. Hikâyede göz kırpmak yasak. Hem de tüm kitap boyunca.