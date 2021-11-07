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Haftanın kazananı Trabzonspor oldu!

Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken haftanın kazananı ise Trabzonspor oldu! Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönen lider, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle zirvede yalnız kaldı

Haftanın kazananı Trabzonspor oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı, haftayı en karlı kapatan ise Trabzonspor oldu.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

PUAN DURUMU

O G B M A Y Av. Puan
1.TRABZONSPOR 12 9 3 0 24 11 13 30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 7 2 3 20 9 11 23
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 6 5 1 18 10 8 23
4.GALATASARAY 12 6 3 3 18 15 3 21
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 6 3 3 18 19 -1 21
6.BEŞİKTAŞ 12 6 2 4 21 15 6 20
7.FENERBAHÇE 12 6 2 4 17 15 2 20
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 12 5 4 3 18 15 3 19
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 0 6 18 15 3 18
10.ADANA DEMİRSPOR 12 4 4 4 17 17 0 16
11.ALTAY 12 5 1 6 17 18 -1 16
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 12 4 3 5 14 16 -2 15
13.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 4 3 5 14 17 -3 15
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 2 7 3 15 13 2 13
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 12 4 0 8 12 22 -10 12
17.GZT GİRESUNSPOR 12 2 4 6 7 12 -5 10
18.KASIMPAŞA 12 2 3 7 12 18 -6 9
19.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR 12 2 1 9 11 24 -13 7

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