MÜKEMMEL PLAN

(Elçin Barlas)



Editör-senarist Elçin Barlas’ın ilk romanı olan 'Mükkemel Plan', günümüz ilişkilerini çok farklı ve sıradışı bir bakış açısı ile değerlendiren ve öngörülemeyen tutkulu bir aşk hikâyesi anlatıyor. 25m2 Kitap'tan çıkan romanın kahramanı Ezgi’nin iç sesi olan Yargıç ile sürekli didişen hali okurları kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor.