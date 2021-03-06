LEYDİ SUSAN

(Jane Austen)



Pride and Prejudice (Aşk ve Gurur),Sense and Sensibility (Akıl ve Tutku) ve Emma adlı romanlarıyla tanınan ve 19. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Jane Austen, 19 yaşında yazdığı tahmin edilen Leydi Susan ile mektup romanın iyi bir örneğini veriyor. 1794 yılında yazılmış olup yazarın ölümünden sonra, 1871'de yayımlanan Jane Austen'ın en kısa, en az bilinen romanı olan Leydi Susan, Yitik Ülke Yayınları tarıfından okurla buluşturuluyor.