YALNIZCA SAYILARI SEVEN ADAM

(Paul Hoffman)



Tüm zamanların en üretken matematikçilerinden Paul Erdős, 485 matematikçi ile ortak çalışmalar yaptı ve 1500'den fazla (normal bir matematikçinin yaklaşık 10 katı) makale yayımladı. Onun hiç evi olmadı, sahip olduğu her şeyini sığdırdığı bir bavulla, çalışmak istediği matematikçilerin kapısına dayandı. Nika Yayınları'ndan çıkan kitapta, Erdős'ün yaşamına dair diğer detayların yanı sıra, yaşamı boyunca çalıştığı (çoğunluğu sayılar teorisi ile ilgili) çok sayıda problem hakkında tartışmalar da yer alıyor.