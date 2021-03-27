KÜLLERİN GÜNÜ

(Jean-Christophe Grangé)



2000 yılında yayınlanan ikinci kitabı Kızıl Nehirler (Les Rivieres pourpres) toplam 20 dile çevrilen ve sinemaya da uyarlanan ünlü Fransız yazar Jean-Christophe Grangé, Doğan Kitap’tan çıkan yeni romanında "Masumiyetin hüküm sürdüğü bir dünyada, katili öldürmeye sevk eden ne olabilir?”, "Günah nedir bilmeyen bir toplumda nasıl olur da kan akar?” Sorularına cevap arıyor. Ve okura bir soru soruyor: "Ya tam tersiyse… Suçlu, o topluluktaki tek masumsa…"