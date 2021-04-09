KENDİ KOPYASININ ARDINDA

(Jean-Pierre Duprey)



Ve Yayınevi'nden çıkan 'Kendi Kopyasının Ardında', "kara güneş" olarak nitelendirilen sıradışı sanatçı ve şair Jean-Pierre Duprey'in seçilmiş şiir ve metinlerinden oluşuyor. Kısa bir yaşam süren (1930-1959),ardında sarsıcı yapıtlar bırakan Duprey için André Breton şunları yazdığında henüz on dokuz yaşındaydı: "Sen kesinlikle harika bir şairsin, benim ilgimi çeken bir başkasıyla birlikte. Aydınlatmanız olağanüstü "