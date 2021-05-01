EL YAPIMI RUHLAR

(Gürkan Sekmen)

“Derler ki” dedi sakin bir ifadeyle, “başına güzel bir şey geldiğinde çok sevinme ya da kötü bir şey olduğunda çok üzülme. Çünkü yeterince beklersen, her şey eski haline döner. Ancak bu durumun geçerli olmadığı mutluluklar vardır ve aynı zamanda da acılar… Özellikle de, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmasına izin vermeyen acılar… Evet, size anlatacaklarım var ve bunları kesinlikle anlatmalıyım ama duyduklarınız sizi rahatlatmayacak. Zaten amacım da bu değil. ” cümlelerle başlıyıp ve biten roman . muhtemel bir gelecekte geçen bir insanlık hikâyesi anlatılıyor. Yüzleşme Yayınevi'nden çıkan kitaptaki ‘kötü adam’ insanın üstünlük arayışının sembolizmi, ‘iyi adamsa’ özgünlük arayışının.