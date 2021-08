HAFIZA POLİSİ

(Yoko Ogawa)

Daha önce film uyarlaması da yapılan Profesör ve Hizmetçi kitabıyla tanınan ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın Türkçe’deki ikinci kitabı Hafıza Polisi, Uzakdoğu edebiyatından dikkat çekici bir distopik roman… Kafka Kitap’ın edebiyatseverlerle buluşturduğu eser, sakin ancak okurun her an tetikte kalmasını sağlayan ritmiyle, hikâye içinde hikâye anlatıyor. Her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini gözler önüne seren Hafıza Polisi, dokunaklı ve sarsıcı bir öykünün içinde çok güçlü bir sistem eleştirisi de sunuyor.