KÜÇÜK BİR AYRINTI

(Adania Shibli)

Küçük Bir Ayrıntı 1949 yazında Filistinlilerin, 700.000 kişinin sürülmesine sebep olan Nakba felaketinin yasını tuttuğu ve İsraillilerin Bağımsızlık Savaşı'nı kutladığı dönemde başlar. İsrail askerleri bir grup bedeviyi Negev Çölü'nde öldürür ve aralarında bulunan Filistinli bir kızı esir alıp ona tecavüz eder, ardından da onu katledip kuma gömerler. Seneler sonra günümüzde, Ramallah'ta genç bir kadın, tarihteki bu "küçük ayrıntı"nın peşine düşer ve bu yaşananlarla takıntılı bir şekilde uğraşmaya başlar. Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, National Book Award gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.