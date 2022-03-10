FRAGMANLAR

(Ksenophanes)

Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Can Yayınları'ndan çıkan kitap MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes'in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içeriyor.