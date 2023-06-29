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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

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  • Haftanın Kitapları
    DEMİREL
    (Tanıl Bora)

    Süleyman Demirel... Türkiye’nin 1960’lardan 2000’lere uzanan siyasal tarihinin en önemli figürüydü. Bu tarihsel dönemde DP’nin Su İşleri Müdürlüğü’nden Cumhurbaşkanlığı’na uzun bir yol kat etti. Neredeyse “hep başbakan”dı. Kurduğu 7 hükümetin 2’si askerî darbeyle devrildi; her iki darbeyi de atlatıp siyasal hayatına devam edebildi. 1960’ların, 1970’lerin, 1980’lerin ve 1990’ların siyasi zeminini tahkim etmişti; iktisadi hayatının da fikir babasıydı. Milliyetçi ve muhafazakâr hoşnutsuzlukları devletle barıştırarak, “devlet fikri”nin adamlığına uzanan bir siyasal kariyere ulaştı. “Devlet aklı”nın mühendisliğini yaptı! Tanıl Bora’nın kaleme aldığı Demirel biyografisi, bir şahsın hayat hikâyesiyle sınırlı olmayan, Türkiye’nin 1940’lardan 2000’lere kadarki sosyal, siyasal, kültürel, zihinsel tarihinin çarpıcı bir anlatımını sunuyor. İletişim Yayınları'ndan çıkan bu biyografi, anekdotlarla örülü bir Demirel öyküsü değil, bir fenomen etrafında ülkenin en önemli siyasal döneminin tarihini anlatıyor – üstelik çok uzun bir dönemin!
  • Haftanın Kitapları

    DELİRMİŞ EVRENİN ORTASINDA
    (Gülşah Elikbank) 

    Çağdaş edebiyatın sevilen yazarlarından Gülşah Elikbank, yeni çağın yeni normal insanlarının tuhaf hikâyesiyle çıkıyor bu sefer okurun karşısına. Herkesin delirdiği bir dünyada aklı başında kalmak da bir nevi delilik sayılmaz mı? Hayattan ve insanlardan ümidini kesmişken aralanan yeni bir kapı ve o kapıdan içeri giren başka bir delilik... Elikbank, çağın ruhuna ithaf ettiği bu novellada karanlığın içinden aydınlığa, aydınlığın içinden zifiri karanlığa bakıyor ve bizi de renklerin arada kalmışlığı içinde farklı bir yolculuğa davet ediyor. Sahiden deliliğin bir rengi olabilir mi? Bu soruya yanıtı kahramanımız Meryem veriyor. O bu soruyu yanıtlarken tüm dünya ayağının altından çekiliyor oysa. Delirmiş Evrenin Ortasında Destek Yayınları’ndan çıktı.
  • Haftanın Kitapları

    UNUTMAK
    (Elif Akpolat)

    Issızlığın Ötesi adlı ilk romanında bir aşk hikâyesinin arkaplanında Türkiye’nin hâlâ tam olarak yüzleşmediği toplumsal trajedilere odaklanan Elif Akpolat, yeni romanı Unutmak’ta 1935-1993 arasında ülkede yaşanan ancak bugün unutmuş olduğumuz travmaları ele alıyor. Birçoğu bugüne tesir etse de hafızalarımızdan silinen ve belki de bu yüzden daha da derinleşen konuları romana taşıyor. Genç akademisyen Ekin’in bağlı olduğu üniversitenin botanik bahçesinde yaşanan yangın, adeta geçmişte yaşananların bir sonucu ve gelecekte yaşanacakların habercisi gibidir. Olaydan kısa süre sonra ailesiyle bir araya gelen genç kadın sadece geçmişte yaşanan olayları değil, kendi hikâyesiyle ilgili bilmediklerini de öğrenecektir... Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan bu romanda anlatılanlar hem bu ülkenin hem de bu ülkede yaşayan kadınların hikâyesi...
  • Haftanın Kitapları

    GODEL, ESCHER, BACH
    (Douglas R. Hofstadter)

    Douglas R. Hofstadter'den sibernetik, yapay zeka ve bilgisayarlarla içli dışlı herkesin kutsal kitabı sayılan Pulitzer ödüllü 'Gödel, Escher, Bach' eseri, Ergün Ahmet Akça'nın Türkçesi ve ciltli seçeneğiyle Alfa Kitap tarafından okuyucuyla yeniden buluşturuluyor. Felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve bilim felsefesi, bilgisayar ve bilişim bilimleri, müzik ve elbette matematik gibi pek çok alanda öncü araştırmalar yapan Hofstadter, kitabevlerinde hangi rafa konacağına karar verilemeyen bu kitapla ilgili şöyle diyor: “Gödel, Escher, Bach ‘ben’ ya da bilinçlilik sözcüğü çevresinde gezinir. Ben’in düşünmenin diplerinde bir yerden, güçlükle anladığımız örtük mekanizmalarla nasıl ortaya çıktığını ele alır. Yalnızca düşünmenin değil, benlik duygumuzunve bilinçliliğimizin farkında oluşumuzun bizi diğer karmaşık şeylerden ayrı kıldığını vurgular..."
  • Haftanın Kitapları
    DEPRESYON İMPARATORLUĞU-YENİ BİR TARİHÇE
    (Jonathan Sadowsky) 

    Jonathan Sadowsky, İletişim Yayınları'ndan çıkan, 'Depresyon İmparatorluğu’nda ruh ile beden arasındaki ilişkiye dair kadim tartışmayı ele aldıktan sonra, 20. yüzyılda psikiyatrinin ve farmakolojinin akıl sağlığı alanında çığır açan çalışmaları, nihayet bizzat hastaların tanıklıkları eşliğinde depresyonun kültür tarihini inceliyor. Yazar psikolojik, toplumsal ve biyolojik temelleri olan bu karmaşık rahatsızlığın günümüzün kâr güdümlü tıp kültüründe nasıl kavrandığını tartışmayı da ihmal etmiyor: Antidepresanların etkinliği, çok tartışmalı elektrokonvülsif tedavinin etik sınırları, psikoterapinin imkânları ve depresif bulguları kılavuzlaştırma çabaları... Sadowsky depresyonun geçmişini anlamaya çalışırken, geleceğini daha iyi yönetebilmek için topluma ipuçları veriyor.

 

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