Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Çorumlu Ayhan Çam'ın dayısı Salim Demir'in de 2002 yılında şehit düştüğü öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24),Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam’ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü.
DAYISI DA 2002'DE ŞEHİT OLMUŞ
Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkiinde operasyona giderken terör örgütü PKK tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.
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