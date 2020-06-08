Hafter’in Sözcüsü Mismari:

AA

Suudi Arabistan’ın Hades televizyon kanalına konuşan Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

"Bu ülkeler 60’ıncı kilometrede ilerlemenin durdurulacağı konusunda kendisini garantör olarak görüyordu." diyen Mismari, bundan sonra 5+5 formatındaki müzakerelerin başlayacağının hesap edildiğini belirtti.

Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.

- Ne olmuştu?

25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün ardından geçen çarşamba başkent Trablus’un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Geçen cuma günü Terhune kentini ele geçiren Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.