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        Haberler Dünyadan Hailey Bieber ve Justin Bieber doğuma gün sayıyor - Magazin haberleri

        Hailey Bieber ve Justin Bieber doğuma gün sayıyor

        Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile süper model Hailey Bieber, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 8 aylık hamile Hailey Bieber ile Justin Bieber çifti, yine hamilelik pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:21
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        Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hollywood'un ünlü Baldwin ailesinin süper model kızı Hailey Bieber, ilk bebek heyecanı yaşıyor.

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        2018'de nikâh masasına oturan çift, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. 27 yaşındaki ABD'li model Hailey Bieber, şimdi 8 aylık hamile.

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        Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan Bieber çifti, sosyal medyadan yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Hailey Bieber'ın iyice büyüyen karnı dikkat çekti.

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        "HAYATIMI YAŞAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İSTEDİM"

        En son W Magazin'e kapak pozu veren ve hamileliğini anlatan Hailey Bieber, 6 aylık hamileyken anne olacağı haberi vermesiyle ilgili konuştu ve şunları söyledi: Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim.

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        "SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM"

        Bebeğinin doğumundan önce 30 yaşındaki eşi Justin Bieber ile geçirdiği vakit hakkında da konuşan Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.

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        "MUTLU OLDUĞUMUZA İNANMAK İSTEMİYORLAR"

        Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdürdüklerini anlatan Hailey Bieber; "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" diye konuşmuştu.

        #Hailey Bieber
        #Justin Bieber
        #Hamile
        #bebek
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