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10 şehidin kimliği tespit edildi 0:00 / 0:00

İHA

Gece saatlerinde helikopterlerle Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’na otopsi için getirilen 13 cenazenin kimlik tespit çalışmaları sürerken, çocukları uzun süreden beri teröristlerin delinde bulunan bazı aileler de adli tıp kurumu önüne gelerek beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, TSK’nın Gara bölgesinde yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bir mağarada 13 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, cenazeler kimlik tespitleri için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.

PKK’nın infaz ederek şehit ettiği 13 kişinin, teröristlerin uzunca süredir alıkoyduğu asker ve polisler olup olmadığı da araştırılırken, haberi alan bazı aileler de adli tıp kurumu morguna geldi.

17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli’de kaçırılan Astsubay Semih Özbey’in de babası Gürsel Özbey adli tıp kurumuna gelerek askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.

Polis ekipleri adli tıp kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, askeri yetkililer de adli tıptaki işlemlerde hazır bulunuyor.

MALATYA VALİSİ, 10 ŞEHİDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Malatya Valisi Aydın Baruşa ise, şehitlerin kimliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca, 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilerek, 12'sinin baş, 1'inin gövdesinde mermi giriş çıkışı tespit edilmiştir. Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halindedir. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Uğurlama töreni buradan yapılacaktır" dedi.