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Haiti'de kalabalık, polisin elinden aldığı 13 'çete üyesini' diri diri yaktı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te, çete mensubu oldukları öne sürülen 13 kişi, öfkeli bir kalabalık tarafından dövüldükten sonra diri diri yakıldı.

Haiti'de kalabalık, polisin elinden aldığı 13 'çete üyesini' diri diri yaktı
BBC TÜRKÇE

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te, çete mensubu oldukları öne sürülen 13 kişi, öfkeli bir kalabalık tarafından dövüldükten sonra diri diri yakıldı.

Haiti emniyet yetkililerine göre olay, polisin grup üyelerinin araçlarında arama yaparken meydana geldi. Olaydan hemen önce polis bu kişilerin silahlarına el koymuştu.

Kalabalığın benzine batırılmış araba lastikleriyle dövdüğü grup üyelerini daha sonra ateşe vererek öldürdüğü belirtiliyor.

Polis, kalabalığın grup üyelerini güvenlik güçlerinin elinden nasıl aldığı konusunda bilgi vermedi.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'in Temmuz 2021'de öldürülmesinden bu yana kanunsuzluk hüküm sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in dün yayımladığı bir raporda ülkedeki güvensizlik, savaş halindeki ülkelerinkiyle aynı seviyeye geldi.

Raporda rakip çetelerin hakimiyet alanlarını genişletmek için birbirleriyle çatışmaya devam ettiği belirtildi. Raporda hem bu grupların kendi aralarındaki hem de polisle girdikleri çatışmalarda çok sayıda sivilin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BM'ye göre çete şiddetinde sadece 14-19 Nisan tarihleri arasında 18'i kadın ve ikisi çocuk olmak üzere yaklaşık 70 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti Reuters
BM'ye göre Haiti'de çete şiddetinde bu ay sadece beş günde 70 kişi yaşamını yitirdi (Arşiv fotoğrafı)

Çete şiddeti nedeniyle birçok okul ve sağlık merkezi kapandı. Şiddet olayları halkın tüketim maddeleri ve hizmetlere erişimine de sekte vuruyor.

Raporda "Haiti halkı büyük bir insan hakları krizi ve insani acil durum yaşamaya devam ediyor" denildi.

Devlet Başkanı Moïse'in öldürülmesinden sonra Başbakan Ariel Henry, başkentin yaklaşık yüzde 60'ına hâkim olan çeteleri dizginleyemedi.

Henry ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, daha önce birçok kez ülkeye, polise çetelerle savaşında yardımcı olacak bir uluslararası güç gönderilmesi çağrısında bulundu.

Şimdiye kadar hiçbir ülke böyle bir güce katkıda bulunma sözü vermedi. ABD Yönetimi, bu çabalara Kanada'nın önderlik etmesini istiyor. Fakat Kanada Başbakanı Justin Trudeau bunu reddediyor.

Başbakan Ariel Henry, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için ülkede önce güvenliğin sağlanması gerektiğini söylüyor.

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