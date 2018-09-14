Hajduk Split - Rudes düellosu

Hırvatistan 1.HNL maçında Hajduk Split ile Rudes, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 4 puanlı Hajduk Split 8. sırada bulunuyor, Rudes 1 puana sahip ve 10. sırada. Hajduk Split son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rudes, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Hajduk Split kazanır 1.10, berabere biter 5.00, Rudes kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Hajduk Split son haftadaki HNK Rijeka müsabasında 3-1 yenildi.

Rudes, Istra 1961 Pula karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hajduk Split, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Rudes, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rudes 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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