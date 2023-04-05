"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK CAMİA"

25 yaşındaki golcü oyuncu, "Galatasaray çok büyük bir camia... Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi.