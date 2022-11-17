"Haji Wright, Türkiye'nin en formda golcülerinden biri"

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı son maçı İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda ertelenen Fraport TAV Antalyaspor, ligi Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçları öncesi 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 16 puanla 11'inci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip 10 günlük izne çıkarken hazırlıklarına 24 Kasım günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde başlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un kulüp başkanı Aziz Çetin, katıldığı bir program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"GAZİANTEP FK MAÇINDA AĞIR HAKEM HATALARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Beşiktaş maçının ertelendiğini dile getiren Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Lige şanssız bir Galatasaray maçıyla başladık daha sonra istediğimiz sonuçları alsak da ardından yine Gaziantep FK maçıyla istemediğimiz yenilgiler aldık. Bu maçta ağır hakem hataları olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra takım bocalama devresine girdi. Şanssızlıklar, sakatlıklar hep üst üste geldi. Fakat kaliteli ve oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk ki nitekim ligdeki son 3 maç ve kupa olmak üzere 4 maçta sahadan galibiyetle ayrıldık" dedi.



"VERİLEN ARA İYİ GELECEK"



Lige Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen aranın takıma iyi yansıyacağını belirten Başkan Çetin, "Şu an verilen 40 günlük arayla takıma son katılan ve kampı iyi geçiremeyen gerek Japon oyuncumuz Shoya Nakajima, gerekse Sam Larsson olsun, verilen ara iyi gelecek. Özellikle sakat oyuncularımız içinde iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takıma 10 gün izin verdiğine dikkati çeken Başkan Aziz Çetin, "Verilen 10 günlük iznin ardından antrenmanlara başlayacağız. Özel maçlar yapacağız. Katılacağımız turnuvada son takım belli olmadığı için şuan söyleyemiyorum. İyi şekilde değerlendireceğiz ve ligi en üstte bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.



"EN FORMDA GOLCÜLERDEN BİRİ"



Antalyaspor forması giyen bir oyuncunun 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittiğiyle ilgili soruya Antalyaspor Başkanı Çetin, şu yorumu yaptı: "Haji Wright bizim için önemli bir yatırım. 1,5 yıl önce transferini yapmıştık, bu sene öncesi de bonservisini aldık. Kendisini de çok geliştirdi ve oynayarak daha da iyi oldu. Ben milli takımda süre alırsa başarılı olacağına inanıyorum. Çok farklı santrfor tipi, günümüzde tipik bir 9 numara. Türkiye'nin şu anda Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile beraber en formda golcülerinden birisi. Stil anlamında birbirlerine benziyorlar ve ikisi de çok formda. Kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah orada oynar kendisine ve Antalyaspor'a değer katar."



"HEDEFTE TRANSFER YOK"



Devre arası transfer döneminde takıma oyuncu almayı düşünmediklerini ancak genç ve fırsat transferi olursa düşünebileceklerini belirten Başkan Çetin, "Türkiye'deki takımların ekonomik koşulları ortada, takımların hepsinin borcu var. Takımı ve şehri borcun altına sokmaya gerek yok. Fırsat transferi olur, genç transferi olur, uzun vadede Antalyaspor'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu olur o zaman düşünebiliriz ama hedefimizde şuraya transfer yapacağız diye bir şey yok" dedi.