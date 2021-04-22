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Hak-İş Genel Başkanı Arslan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
AA

Arslan, yayımladığı kutlama mesajında, 23 Nisan 1920'nin millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı ve halkın egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu anımsattı.

Milletin var olma mücadelesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 101 yıl önce simgeleşerek TBMM'nin kuruluşu ile taçlandığını vurgulayan Arslan şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan; büyük bir çaba ve azmin sonucunda kurtuluşa ererek bağımsızlığını kazanan aziz milletimizin yeniden dirilişinin temsilidir. Milletimizin huzura, refaha ve barış içinde yaşama kavuştuğu tarihi bir gündür. Bizler ekonomiden demokrasiye kadar Türkiye'nin her alanda büyümesine ve gelişmesine emeğiyle katkı veren çalışanlar olarak, TBMM'den en büyük beklentimiz, saygın iş ve insanca hayat için daha özgür, daha müreffeh tam demokratik bir Türkiye için sivil, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik yeni bir anayasanın hayata geçirilmesidir. Türkiye'nin yeni anayasayı hayata geçirecek gücü ve yeterliliği bulunmaktadır."

Arslan, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanmasının ulusal egemenlik bilincinin çocuklara küçük yaşta kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl da 23 Nisan'ı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlayacağız. Alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları sonucunda salgının bir an evvel sona ermesi, yaşamın tekrardan normale dönmesi en büyük arzumuzdur. Salgın nedeniyle yaşadığımız bütün olumsuzluklara karşın, çocuklarımızı ulusal egemenlik, demokrasi ve bağımsızlık bilincine sahip çıkacak şekilde yetiştirmek en temel vatandaşlık görevimizdir. Tüm milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Meclisin kuruluşunda görev alan tüm üyeleri minnet ve şükranla anıp, Rabb'imizden rahmet dileriz."

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