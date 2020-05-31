Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Mavi Marmara mesajı:

AA

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıllardır Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutmasının yanı sıra Gazze'ye abluka ve ambargo uyguladığını, Gazze Özgürlük Filosu'nun Filistin'e uygulanan haksız ablukayı kırma mahiyetinde, ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere 2010 yılının Mayıs ayında yola çıktığını hatırlattı.

İsrail askerlerinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütüne karşı uluslararası sularda terörist bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyanın 36 farklı ülkesinden ve her inançtan 750 insani yardım gönüllüsünün katıldığı Gazze Özgürlük Filosu, İsrail devletinin acımasız katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. İsrail, katliamlarına bir yenisini ekleyerek 10 insani yardım gönüllüsünü şehit etmiş ve 50'den fazla kişiyi de yaralamıştır. Hak-İş Konfederasyonu olarak, işgalci İsrail devletini göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla Filistin halkını kendi topraklarında temel insani haklarından mahrum bırakan, kanunlara ve uluslararası toplum iradesine ters düşen tavrı sebebiyle kınıyor ve bu tavrını bir an evvel bırakması çağrısında bulunuyoruz.

İsrail devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı hukuksuz, zalimane muameleyi tekrar şiddetle kınıyoruz. Siyonist İsrail ve yandaşları Filistin topraklarını ilhak etmek ve buna meşru bir zemin oluşturmak için birçok yola başvurmuş son olarak da yüzyılın anlaşması adı verilen yüzyılın ihanetini sözde barış planı olarak tüm dünyaya servis etmişlerdir."

Arslan, Gazze'deki ambargonun ve izolasyonların devam etmesinin, dünyadaki Filistinlilerin kendi topraklarına dönememiş olmasının, Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesi gibi barışla alakalı hiçbir karşılığı olmayan vaatlerinin hiçbir inandırıcılığı ve gerçekliğinin olmadığını bildirdi.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında olacaklarını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' anlayışıyla hemhal olmuş bir millet olarak hemen hemen bütün dünya Filistin halkını ve Kudüs'ü yalnız bıraksa da biz yalnız bırakmayacağız.

Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda, başta Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız olmak üzere Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Uğur Süleyman Söylemez, Furkan Doğan ve tüm şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve metanet diliyorum."