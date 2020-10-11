Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulunda konuştu

AA

Arslan, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki işçilerinin zorla sendikalarından istifa ettirildiğini savunan Arslan, buna direnen yüzlerce işçinin ise sürgün edildiğini öne sürdü.

Belediyenin şirketlerinde çalışan 2 bine yakın işçinin işten atıldığını iddia eden Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesinde 440 gündür devam eden bir grev olduğunu belirtti.

Kimsenin grevi görmediğini, duymadığını ve anlamadığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Orada yaşanan bir dram var. 7 bin 500 arkadaşımızın toplu sözleşmesi yapılamıyor. Buna kimse 'Ne yapıyorsun?' diyemiyor. Bizi yıkabildiler mi? Evet, ciddi bir üye sayısı kaybettik. CHP ve HDP'li bazı belediyelerde 31 Mart seçimlerinden sonra 30 binin üzerinde arkadaşımız sendikalarımızdan koparıldı. Bu çok ciddi bir kayıp olarak önümüzde duruyor. Bütün bunlar Hak-İş ile herhangi bir kavgaları olduğu veya sorun yaşadıkları için değil. Bir ön yargı var. Bizi tanımıyorlar. Bizi bilmiyorlar. Kafalarında, zihinlerinde bir Hak-İş algısı var. Göreve gelir gelmez bu algının gereğini yapıyorlar. Hak-İş olarak hiçbir siyasi partinin hasmı falan değiliz. Ne iktidarın ne de muhalefetin alternatifi değiliz. Biz bir siyasi parti değiliz. Biz bir sivil toplum örgütüyüz."

Bolu ve İstanbul'da işten çıkarılan üyelerinin büyük bir mücadele sonucunda işe dönüşlerinin yapıldığını ifade eden Arslan, Türkiye sendikal hareketinin tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Bolu'dan Ankara'ya 200 kilometre yürüdüklerini anlattı.

- "KKTC Türkleri ile tam bir dayanışma içerisinde olacağız"

KKTC'de tarihi bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını belirten Arslan, adaylar içerisinde, Kıbrıs Türklerinin davasına göre değil, Rumların etkisiyle hareket edenlerin de olduğunu öne sürdü.

Arslan, Rumların ve ABD'nin ağzıyla konuşan bir kısım insanların KKTC'yi temsil etmesinin acı verici olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem KKTC hem de Türkiye tarafında, Kıbrıslı Türklerle aramızı açmaya çalışan zehirli diller var. Kıbrıs'ta oranları yüzde 5'i geçmeyen Türkiye düşmanları var. Amaç, Kıbrıslı Türkleri Türkiye'ye karşı düşman etmek. Türkiye'deki Türklerin Kıbrıslılara karşı düşmanlığını sağlamak. Burada kaybeden bizler olacağız. KKTC hakkında ileri geri konuşanları uyarıyorum, yapmayın. Mesele sadece orada yaşayan 350 bin Türk değil. Türkiye'nin güvenliği Kıbrıs'tan geçiyor. O yüzden KKTC ve KKTC Türkleri ile tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz."

Kongreye, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin de aralarında bulunduğu davetliler ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.