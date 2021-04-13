Hak-İş Genel Başkanı Arslan, ramazanın sağlık, huzur ve refah getirmesini diledi

AA

Arslan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ramazana geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgınla mücadele edilerek girildiğini belirtti.

Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl da iftar ve sahur sofralarında ailemiz, sevdiklerimiz ve dostlarımızla buluşamayacak olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor olsak da biliyoruz ki tüm Müslüman kardeşlerimizin gönüllerinde ve dualarında daima yan yanayız. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kalabalık iftar ve sahur sofralarında bir arada olacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz."

Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin en büyük gücünün birliği, beraberliği ve kardeşliği olacağını vurgulayan Arslan, "Ramazan ayını en içten duygularımızla kutlar, sağlık, barış, huzur, refah ve kardeşlik getirmesini dileriz. İşimizin ve aşımızın güvencede olduğu nice bayramlara ulaşmayı temenni ederiz." ifadelerini kullandı.