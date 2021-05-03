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Hak-İş, Honaz Belediye Başkanı Kepenek hakkında suç duyurusunda bulundu

Hak-İş Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek hakkında, sendikalarla ilgili sözleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Hak-İş, Honaz Belediye Başkanı Kepenek hakkında suç duyurusunda bulundu
AA

Söylemez, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz Belediye Başkanı Kepenek'e ait olduğu öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan ses kaydında sendikalara karşı sarf edilen küfürlü sözleri esefle karşılandıklarını belirtti.

Yüksel'i, emek örgütlerine yönelik çirkin sözleri ve ithamlarından dolayı kınadıklarını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Sendikaları iyi bildiği savıyla Hak-İş ve Memur-Sen'in kurucusu olduğunu ve denetleme kurulu üyeliği yaptığını iddia eden Kepenek'in, Hak-İş ve bağlı sendikaları ile bu sendikaların şubelerinin yönetim organlarında hiçbir zaman yer almamıştır. Kepenek'in 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada emek ve sendikaların öneminden bahsetmesi de ikiyüzlülüktür. Sendikaların görevi emekçilerin haklarını iş veren karşısında korumak, iş barışını sağlamak ve işçiler lehine kamuoyu oluşturmaktır. Başkan Kepenek, başarısızlığını emek örgütlerine mal etmeye çalışmaktadır. Honaz Belediye Başkanı Kepenek'i çirkin sözleri ve ithamlarından dolayı bir kez daha kınıyor, kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Hak-İş, Honaz Belediye Başkanına ait ses kaydı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur."

Söylemez, Hak-İş olarak hakkın, hukukun ve doğrunun yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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