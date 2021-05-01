HAK-İŞ Konfederasyonu temsilcileri Taksim'e çelenk bıraktı

AA

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Heyet, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, HAK-İŞ olarak uzun yıllardır her yıl 1 Mayıs'ta bir ilde, o ilin insanlarıyla emekçileri buluşturduklarını ve barışçıl 1 Mayısları ülkeye armağan ettiklerini dile getirdi.

Arslan, "Pandeminin olmadığı, gerçekten sağlık sorunlarının yaşanmadığı 1 Mayıs'ı ülkemizde de aynı heyecanla, aynı anlayışla, aynı kardeşlik, barış duygusu içerisinde kutlamak isterdik. Ne yazık ki iki yıldır dijital ortamlardan öte 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştiremiyoruz." diye konuştu.

Taksim'deki 1977'de yaşanan vahim olayların hafızalarımızdan asla silinmediğini, bunun iki nedeni olduğunu belirten Arslan, o gün yaşanan provokasyonlarda çoğunluğu ezilerek hayatlarını kaybeden emekçilerin faillerinin hala bulunamadığını dile getirdi.

Ayrıca, bu provokasyonları yapanların bu alanda emekçilerin 1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlamalarına mani olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bu alanı barış türkülerinin söylendiği bir alan olmaktan maalesef 1977'de insanların öldüğü bir alan noktasına getirmişlerdir. Bu iki nedenden dolayı biz her yıl imkan oldukça buraya gelip burada kaybettiklerimizi anıyoruz. Bugün de sadece burada kaybettiklerimiz değil, daha önceleri Kadıköy başta olmak üzere çeşitli alanlarda kutlama yaparken kaybettiğimiz bütün emekçilerimizi, ülkemizin, bölgemizin ve küremizin her noktasında 1 Mayısların mücadelesini yaparken hayatlarını kaybeden bütün emekçileri, iş kazalarında, meslek hastalığıyla ilgili, diğer pek çok olumsuzluklarda kaybettiğimiz emekçileri de bugün burada anıyoruz."

Arslan, 1 Mayıs 2019 kutlamalarına giderken trafik kazasında hayatını kaybeden sendika üyeleriyle, iş kazalarında yaşamını yitiren emekçiler ve pandemi ile mücadele döneminde hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerini de andıklarını belirterek, "Arzumuz isteğimiz ülkenin bütün alanlarında 1 Mayısların kutlandığı, barış türkülerinin söylendiği, dayanışma içerisinde 1 Mayıslarımızı gerçekleştirdiğimiz günler yakın olsun inşallah." diye konuştu.

Heyet, HAK-İŞ 1 Mayıs basın bildirisinin okunmasının ardından bölgeden ayrıldı. Heyet daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Heyet, hastane çalışanları tarafından çiçekle karşıladı.