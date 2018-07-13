Haka - AC Kajaani maçı ne zaman?

Haka ve AC Kajaani, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Haka 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken AC Kajaani 14 puanda ve 7. sırada. Haka son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. AC Kajaani, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 137. İddaa'da Haka kazanır 1.75, berabere biter 3.30, AC Kajaani kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haka son haftadaki AC Kajaani müsabasında 1-0 kazandı.

AC Kajaani, Haka karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Haka, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

AC Kajaani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AC Kajaani, 12 gol atarken 15 gol yedi.