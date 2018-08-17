Haka - Jaro rakamlar

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Haka, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Jaro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Haka 26 puanla 4. sırada, Jaro 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Haka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Jaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Haka kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Jaro sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Haka son hafta oynanan GrIFK maçında 2-1 yenildi.

Jaro ise Gnistan maçında 1-1 berabere kaldı.

Haka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Haka, kendi sahasında 16 gol attı, 8 gol yedi.

Jaro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Jaro, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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