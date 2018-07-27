Haka - KTP Kotka maç önü

Finlandiya Ykkönen maçında Haka ile KTP Kotka, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. 21 puanlı Haka 5. sırada bulunuyor, KTP Kotka 19 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Haka, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KTP Kotka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Haka kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, KTP Kotka sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Haka önceki hafta KTP Kotka mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

KTP Kotka ise Haka maçında 3-3 berabere kaldı.

Haka, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 8 gol yedi.

KTP Kotka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. KTP Kotka, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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