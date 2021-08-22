'Doktorların onayı üzerine konserlere başladım' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Hakan Altun, geçtiğimiz akşam İstanbul, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, "Artık ailemle birlikte Bodrum'a yerleştim. Her yere oradan gidip, geliyorum. Bodrum'a ilk zamanlar gittiğimde 'Burası çok güzel buraya gelin.' dedim ama artık oranın trafiği İstanbul'u aratır oldu. O yüzden demiyorum artık." ifadelerini kullandı.

"DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRMEK İSTİYORUM"

13 şarkıdan oluşan bir albümün yakın tarihte çıkacağını söyleyen 49 yaşındaki, "Bu son albümüm olacak. Bu zamana kadar hiç single yapmadım ama bundan sonra yaparsam single yapacağım. İşlerimi olabildiğince hafifletip daha sakin bir hayat sürmek istiyorum. Sağlıklıyken aileme, sevdiklerime, kendime vakit ayıracağım bir hayat yaşamak istiyorum artık." diye konuştu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Yaşadığı sağlık probleminin hatırlatılması üzerine de konuşan Altun, ''Kilo aldım sadece göründüğü üzere artık bol giyinmeye başladım. Kendimi iyi hissediyorum. Doktorların onayı üzerine konserlerime başlama kararı aldım. Çok şükür bir sorunum kalmadı. Sadece ilaç kullanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.