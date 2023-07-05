İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yeniledi. İtalyan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FC Internazionale Milano, Hakan Çalhanoğlu'nun kulüpteki kalış süresini uzatmak için anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı” denildi.
Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 49 resmi maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR